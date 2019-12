Polacy zawieźli na Cypr prochy syna. Urnę skradziono, jest apel o pomoc

O sprawie pisze portal brytyjskiej telewizji BBC (w oryginalnym materiale pojawia się literówka w nazwisku – Bebnarz, zamiast Bednarz – red.). Z tekstu dowiadujemy się, że Kinga i Bartek, którzy przed trzynastu laty wyprowadzili się z Polski do Szwecji, latem tego roku stracili 19-letniego syna, Dennisa. Chłopak wiele podróżował z rodzicami, dlatego Bednarzowie uznali, że po jego śmierci chcą złożyć jego prochy w „miłym, ciepłym i pięknym miejscu” . Wybrali Cypr, gdzie chcieli pochować szczątki w morzu.

Apel o pomoc

Jak czytamy w poście Polki na Facebooku, para zatrzymała się w pobliżu miasta Limassol i poszła do jednej z restauracji. Po powrocie na parking okazało się, że ktoś włamał się do samochodu i ukradł torby leżące na tylnym siedzeniu W jednej z nich znajdowało się drewniane pudełko z prochami Dennisa.