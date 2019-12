Atak nożownika w domu rabina w Nowym Jorku. Prezydent Izraela reaguje

Rada ortodoksyjnych Żydów poinformowała, że zaatakowani to chasydzi. Przebieg napaści relacjonował w rozmowie z telewizją CNN ze świadków ataku, Aron Kohn. Z jego słów wynika, że w domu znajdowało się około stu osób, które zgromadziły się, by świętować siódmą noc Chanuki. W momencie, gdy rabin zapalał świecę, napastnik rzucił się z nożem na Żydów. Ranił pięć osób, po czym usiłował uciec. Wkrótce został zatrzymany przez policjantów. Na razie służby nie informują o motywach jego działania. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Jedna z osób została dźgnięta kilkakrotnie.

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo podkreślił, że to kolejny w ostatnim czasie atak na członków wspólnoty żydowskiej. – Pozwólcie, że powiem to jasno: wszelkiego rodzaju antysemityzm i bigoteria są dalekie od naszych wartości wspólnoty i różnorodności. Nie ma tolerancji dla takich aktów nienawiści – oświadczył polityk. Wsparcie dla Żydów wyraziła także prokuratur generalna Nowego Jorku Letitia James. – Tej nocy, jak i każdej innej, wspieram społeczność żydowską – zadeklarowała.

W oświadczeniu przesłanym telewizji CNN prezydent Izraela Re’uwen Riwlin stwierdził, że jest „zaszokowany i oburzony” tym, co się stało „.” Modlimy się za szybki powrót rannych do zdrowia. Wzrost antysemickich postaw to nie tylko problem Żydów. To problem państwa Izrael. Musimy działać razem, by przeciwstawić się temu złu, które znów podnosi głowę i stanowi prawdziwe zagrożenie na całym świecie „ – czytamy w komunikacie głowy państwa.