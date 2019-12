Mężczyzna zastrzelił żonę. O wszystkim miał poinformować Donalda Trumpa

Z konta w mediach społecznościowych, którego właścicielem jest rzekomo Kevin Heimsoth, wysłano serię czterech tweetów, w których ich autor przyznał się do zamordowania „całej rodziny”. „Pistolety nie zabijają ludzi, ludzie to robią. Broń sprawia, że ​​jest to o wiele łatwiejsze (…). Zabiłem całą moją rodzinę. Nie mógłbym tego zrobić bez broni! Jestem tchórzem, nóż byłby o wiele za twardy” – napisał mężczyzna w odpowiedzi na świąteczny post Krajowego Związku Myślistwa Sportowego.

Jak podaje Fox News, tweety o podobnej treści mężczyzna wysłał także m.in. do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Dziennikarze wspomnianego źródła podkreślają, że nie udało im się zweryfikować, czy konto, z którego publikowano opisywane wyżej treści, faktycznie należy do męża zamordowanej. Jednak jak informuje Bellingham Herald, wiele na to wskazuje. Z nieoficjalnych informacji wynika, że konto na Twitterze jest powiązane z emailem i numerem telefonu, który należy do podejrzanego.

Policjanci w budynku mieszkalnym odnaleźli ciało kobiety z raną postrzałową. W ten sam sposób zostały zabite kot i pies.

