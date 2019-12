Strach się bać? Spojrzenie tego kota przypomina wzrok bazyliszka

Garfi to „wściekły kot”. Jego właściciele określają go tak - nie ze względu na sposób bycia zwierzęcia, a jego charakterystyczny wygląd. Co tu dużo mówić, spojrzenie kota przypomina wzrok… bazyliszka, któremu trzeba szybko zejść z drogi.

Jak na prawdziwego kociego celebrytę przystało, Grafi ma konto w mediach społecznościowych. Los kota obserwuje z uwagą ponad 67 tysięcy osób, które zachwycają się specyficznym wyglądem kota. Nie bez powodu jest określany jako „najbardziej wściekły kot świata”, prawda?

Czytaj także:

Oskórowany kot umierał w męczarniach. „Na długo zapadnie w naszej pamięci”