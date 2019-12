„Miałaś liposukcję”, „Zarabiasz na tym”. Modelka w ogniu krytyki

„Jestem naprawdę rozczarowana twoim przejściem od pozytywnego nastawienia do ciała do doradcy do spraw odchudzania”, „Miałaś liposukcję”, „To po prostu niezdrowe. Na początku czułam, że robisz to dla siebie. Teraz widzę, że zarabiasz na tym pieniądze. Jestem zniesmaczona i całkowicie rozczarowana” – czytamy w komentarzach, które publikują internauci pod zdjęciami Alexandry Cane. Inni zarzucali modelce, że jej przemiana jest zbyt szybka, aby mogła zajść bez interwencji chirurgicznej.

„Włożyłam dużo pracy, aby dotrzeć do miejsca, w którym jestem teraz”

Alexandra Cane, która zyskała sławę dzięki programowi „Love Island” postanowiła odpowiedzieć na zarzuty. Modelka przekonywała, że zmieniać siebie należy jedynie z myślą o sobie, a nie po to, by zadowolić innych. „Ludzie zawsze będą mieli coś negatywnego do powiedzenia. Liczy się twoje szczęście” – napisała. „Zawiodłabym samą siebie, gdybym kontynuowała drogę, która nie prowadziłaby mnie do poprawy mojego samopoczucia” – dodała. „Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że nigdy nie zrobię niczego, co byłoby nienaturalne lub szybkie. Moja podróż fitness jest całkowicie autentyczna i włożyłam dużo pracy, aby dotrzeć do miejsca, w którym jestem teraz” – przekonywała internautów modelka.

