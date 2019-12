Mężczyzna zabił ciężarną siostrę. Twierdzi, że musiał „chronić swoją rodzinę”

Eduardo Arevalo zamordował swoją 23-letnią siostrę, która za miesiąc miała urodzić dziecko. Ciało kobiety odnaleziono niecałą milę od domu jej rodziny na przedmieściach Dallas. – Jedynym powodem, dla którego ją zabił, było to, że miała być przyczyną wstydu dla rodziny – powiedział sierżant Aaron Woodard podczas konferencji prasowej.

„Chronić rodzinę”

23-latka zniknęła z domu 16 grudnia, a jeden z członków jej rodziny powiedział policjantom, że kobiecie zdarzało się mówić, że zrobi sobie krzywdę. Przyczyną rozchwiania emocjonalnego miały być problemy osobiste. Policja podchodziła do zeznań bliskich z dużą dozą sceptycyzmu. W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze wytypowali jako podejrzanego brata zamordowanej. Jak się okazało, to właśnie on upozorował samobójczą śmierć siostry. Eduardo Arevalo przyznał się także do dokonania zbrodni. Mężczyzna stwierdził, że musiał „chronić swoją rodzinę i nienarodzone dziecko przed matką”. Udusił siostrę własnymi rękami.

