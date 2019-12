8-latka zastrzeliła łosia. Później pozowała do zdjęć ze „zdobyczą”

Wyczyn Braeleigh Miller sprawił, że 8-latka została najmłodszą osobą mieszkającą na terenie amerykańskiego stanu Michigan, której udało się upolować łosia. Dziewczynka wyróżnia się nie tylko na tle rówieśników, ale jest także jedyną przedstawicielką płci pięknej wśród swoich krewnych biorących udział w polowaniach. Nietypowy wyczyn oraz wpisanie się do księgi stanowych rekordów dostarczyły 8-latce niemałej satysfakcji. – To dla mnie fajne, bo nigdy wcześniej nie ustanawiałam żadnego rekordu, tak samo jak mój tata czy dziadek – powiedziała Braeleigh w rozmowie z Fox17.

Dumy z osiągnięcia 8-latki nie kryje jej ojciec, Gunnar Miller. Mężczyzna przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że dziewczynka zastrzeliła łosia z pełnowymiarowego karabinu kaliber 308. – Ta broń ma trochę „kopa”, ale poradziła sobie z nim niczym mistrz – stwierdził Miller, który po wyczynie Braeleigh rozpłakał się ze wzruszenia. Dodał, że jego zdaniem więcej dzieci powinno uczestniczyć w polowaniach tak, by ta dyscyplina nie stała się „wymierającą”. – Dla tych, którzy pociągają za spust i polują już w młodym wieku to ogromna szansa, której my nie mieliśmy, kiedy byliśmy młodzi – stwierdził Gunnar. Jego córka już teraz zapowiada, że gdy dorośnie, będzie zabierała swoje dzieci na polowania.

