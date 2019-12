Cypr. Skradzione prochy 19-letniego Polaka odnalezione. Wzruszający wpis matki chłopaka

Przypomnijmy, Kinga i Bartek Bednarz, którzy przed trzynastu laty wyprowadzili się z Polski do Szwecji, latem tego roku stracili 19-letniego syna, Dennisa. Chłopak wiele podróżował z rodzicami, dlatego Bednarzowie uznali, że po jego śmierci chcą złożyć jego prochy w „miłym, ciepłym i pięknym miejscu”. Wybrali Cypr, gdzie chcieli pochować szczątki w morzu. Para zatrzymała się w pobliżu miasta Limassol i poszła do jednej z restauracji. Po powrocie na parking okazało się, że ktoś włamał się do samochodu i ukradł torby leżące na tylnym siedzeniu W jednej z nich znajdowało się drewniane pudełko z prochami Dennisa. Zdesperowani Polacy w sieci zaapelowali o pomoc w odnalezieniu trumny. Teraz Polka poinformowała za pośrednictwem Facebooka, że pudełko z prochami ich syna odnalazło się.

„Wczoraj wieczorem otrzymałam wiadomość od złodzieja. Była napisana po grecku. Nasi przyjaciele, Ellena i jej mąż, przetłumaczyli ją dla nas, a następnie poinformowaliśmy o sprawie policję. Złodziej zadzwonił do mnie, aby upewnić się, że otrzymałam wiadomość. Ciągle powtarzał: »Przeprasza, przepraszam, przepraszam... Nie chciałem cię skrzywdzić!«. On płakał. My płakaliśmy. Nie potrafię nawet wyjaśnić tych emocji” – napisała kobieta. Dalej poinformowała, że policja zlokalizowała wskazane miejsce i znalazła prochy ich syna. „Proszę służby o litość dla tych dwóch osób. Nie są złe. Zrobiły coś głupiego, ale w końcu oddali naszego syna! Mam nadzieję, że będą mieli szanse na szczęśliwe życie. Modlimy się za nich i jesteśmy bardzo wdzięczni. Może to zabrzmi dziwnie, ale naprawdę było nam smutno, gdy dowiedzieliśmy się, że policja ich aresztowała. Błagamy o litość dla nich! My już im wybaczyliśmy!” – podkreśliła.

