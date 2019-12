Znalazły w kebabie „trujące tabletki”. Aresztowano dwóch mężczyzn

Jak informuje policja z Sussex, klientkami były trzy kobiety po 20-tce. W niedzielę kupiły kebaby w restauracji szybkiej obsługi Istanbul Grill przy High Street w Bognor Regis. W trakcie jedzenia kobiety odkryły, że w mięsie znajdowały się niewiadomego pochodzenia tabletki.

BBC podaje, że w związku z tą sprawą aresztowano dwóch mężczyzn, 30- i 42-latka. Są oni podejrzani o "podanie trucizny z zamiarem narażenia na utratę życia bądź spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

– Śledztwo jest na wczesnym etapie i nie jesteśmy jeszcze w stanie odpowiedzieć, co dokładnie się stało ani jaka była motywacja tych osób. Nic nie sugeruje, by zagrożone były inne restauracje – podkreślił Jon Carter z miejscowej policji. Testy laboratoryjne mają pomóc ustalić, jakie substancje znajdowały się w tabletkach i w jakich okolicznościach znalazły się one w mięsie do kebabu.

