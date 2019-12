Po sześciu latach kot wrócił do domu. Ta historia ma jednak smutny finał

John i Jude Kinloch mieszkają w Wielkiej Brytanii. Małżeństwo przez lata opiekowało się Tabsem, który nieoczekiwanie zaginął ponad sześć lat temu. Kot nie zapomniał jednak, gdzie spędził większość swojego życia i kilka dni temu niespodziewanie wrócił do właścicieli. Był jednak na tyle schorowany i osłabiony, że ci znaleźli go na ulicy w pobliżu domu. – To wyglądało tak, jakby na nas czekał. Nie możemy uwierzyć, że przeżył ten cały czas sam. Był silniejszy niż nam się wydawało – stwierdziła Jude w rozmowie z agencją SWNS. – Mój mąż nie mógł przestać płakać. Ciągle miał zdjęcie Tabsa ustawione jako wygaszacz ekranu i nigdy go nie zmieniał. To tak, jakby ponownie spotkał się ze swoim najlepszym przyjacielem – dodała.

Niestety, ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia. Właściciele zabrali czworonoga do weterynarza, gdzie ten przeprowadził gruntowne badania. Te nie pozostawiły wątpliwości – 19-letni kot był umierający i kwestią czasu pozostało, aż na zawsze pożegna się ze swoimi opiekunami. John i Jude postanowili raz jeszcze zabrać kota do domu, gdzie mógł poznać nowego pupila małżeństwa. Tabs zdechł dwa dni po „cudownym” powrocie do rodziny.

Czytaj także:

Pies urodził się bez części mózgu, ma napady konwulsji. „On jest cudem”