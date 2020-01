Więźniowie wyciągnęli noże i broń palną. Nie żyje co najmniej 16 osób

Jak podaje BBC, do zamieszek doszło w zakładzie karnym w mieście Cieneguillas w stanie Zacatecas. Około 14:30 we wtorek w więzieniu wybuchł pożar, który ugaszono przed godziną 17. W trakcie doszło do walk miedzy więźniami uzbrojonymi w broń palną i noże. Jak podają lokalne władze, po opanowaniu sytuacji znaleziono ciała 15 osób, jedna osoba zmarła w szpitalu. Stanowy sekretarz ds. bezpieczeństwa Ismael Camberos Hernande relacjonował, że zabici mieli szereg różnego rodzaju obrażeń: rany postrzałowe, rany kłute oraz ślady pobicia z użyciem ciężkich przedmiotów. W trakcie zamieszek nie został ranny żaden ze strażników. Śledztwo ma pomóc ustalić, jak doszło do buntu i skąd osadzeni mieli broń.

Media podkreślają, że w meksykańskich więzieniach – przeludnionych i zdominowanych przez kartele narkotykowe – często dochodzi do zamieszek i starć między osadzonymi. W październiku sześć osób zginęło w trakcie buntu w zakładzie karnym w stanie Morelos.

