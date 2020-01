Tabloid ujawnia kulisy śmierci Sulejmaniego. „Miał zostać rozerwany na strzępy”

Prezydent Donald Trump autoryzował 3 stycznia 2020 roku atak w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego w Bagdadzie, w wyniku którego zginął generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al Kuds, działającej w ramach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis. Na działania Donalda Trumpa ostro zareagował szef irańskiej dyplomacji. „Amerykański akt międzynarodowego terroryzmu, namierzenie i zabicie generała Sulejmaniego, najbardziej efektywnej siły walczącej z Daesh, al-Nusrą i al-Kaidą, to niezwykle niebezpieczna i głupia eskalacja” – napisał na Twitterze Dżawad Zarif. „Stany Zjednoczone poniosą odpowiedzialność i konsekwencje swojego łajdackiego awanturnictwa” – dodał.

„Daily Mail” ujawnił, że do ataku doszło, gdy Sulejmani oraz szef marketingu w Siłach Mobilizacji Ludowej Ridha Jabri i urzędnik wyższego stopnia Abu Mahdi al-Muhandis przejeżdżali przez sferę załadunkową w kierunku drogi dojazdowej z lotniska. Generał właśnie wracał z Syrii i lądował na lotnisku w Bagdadzie. Przy ataku miał zostać wykorzystany dron MQ-9 Reaper, z którego wystrzelono cztery pociski - trzy miały trafić w jedno auto, a jeden w drugie. W wyniku ataku miało łącznie zginąć pięć osób. Tożsamości dwóch ofiar nie udało się ustalić. Według Reutersa prawdopodobnie pełnili oni funkcję ochroniarzy i zarazem szoferów wojskowych.

Z informacji „Daily Mail” wynika, że obrażenia były tak rozległe, że Kasem Sulejmani został dosłownie „rozerwany na strzępy”. Do tej pory nie udało się odnaleźć ciała Abu Mahdi al-Muhandisa. Według New York Times amerykańskie służby wpadły na trop generała, ponieważ był on pod stałą obserwacją

