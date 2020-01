Podgrzewali mrożoną pizzę. W piekarniku pojawił się...wąż

Robert i Amber Helm z Karoliny Północnej wraz z dziećmi mieli ochotę na mrożoną pizzę. Kiedy mężczyzna udał się do kuchni, aby podgrzać posiłek, zauważył w piekarniku nieproszonego gościa. Wokół rusztu owinął się kilkumetrowy wąż. – Spojrzałem do środka i nie wiedziałem, co powiedzieć. To był ogromny, kilkumetrowy wąż. Rzadko korzystamy z piekarnika, dlatego nie mam pojęcia, od jak dawna tam był – przyznał Amerykanin.

Amber Helm wyjaśniła w rozmowie z mediami, że wąż najprawdopodobniej przebywał w kuchennym sprzęcie od świąt Bożego Narodzenia, ponieważ to właśnie wtedy po raz ostatni używała piekarnika. – Mógł się dostać przez otwory na dole. Dalej jednak nie wiemy, w jaki sposób wpełzł do naszego domu i jak to możliwe, że nie zauważyliśmy go – stwierdziła kobieta. Amber Helm podkreśliła, że była przerażona obecnością węża, ponieważ ma dwoje małych dzieci – w wieku 3 lata oraz rok. – Gdy odkryliśmy gada w naszym domu, natychmiast zaprowadziłam dzieci do babci. Mąż pozbył się węża i zdezynfekował mieszkanie – opowiedziała kobieta. – Nie ma nic przyjemnego w takim odkryciu. Mam nadzieję, że był to pierwszy i ostatni raz – dodał Robert Helm.

Czytaj także:

Warszawa. Oskalpowane zwłoki psa na przystanku. Trwają poszukiwania sprawcy