Rosyjski senator atakuje Andrzeja Dudę. „Polska staje w jednym szeregu z nazistami”

Oleg Morozow w latach 80. odpowiadał za propagandę i naukę o komunizmie w KPZR. Obecnie jest jednym z głównych ideologów partii Władimira Putina. Agencja RIA Nowosti przytoczyła słowa senatora, dotyczące prezydenta Andrzeja Dudy. Rosjanin stwierdził, że Polska oficjalnie staje w szeregu z nazistami i osobami zaangażowanymi w masową eksterminację Żydów. W jego opinii jest to bardzo krótkowzroczne. Oleg Morozow dodał, że rosyjski prezydent będzie w Izraelu reprezentował kraj, który uratował naród żydowski od zagłady.

Rosyjski polityk nawiązał do ustaleń RMF FM, z których wynika, że Kancelaria Prezydenta zabiega o to, by Andrzej Duda miał zagwarantowaną możliwość wystąpienia podczas Światowego Forum Holocaustu i najlepiej, żeby wystąpił od razu przed Władimirem Putinem albo po nim. Według dziennikarzy działania Kancelarii Prezydenta są związane z obawami, że podczas jerozolimskich uroczystości upamiętniających wyzwolenie Auschwitz Władimir Putin „obarczy Polskę odpowiedzialnością za zagładę Żydów”. Dlatego też prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na możliwości przedstawienia prawdziwego obrazu historii.

Andrzej Duda nie pojedzie do Izraela?

Kilka godzin wcześniej „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że prezydent Andrzej Duda nie wybiera się na organizowane w Izraelu w dniach 22–23 stycznia World Holocaust Forum. Z ustaleń „Gazety Wyborczej" wynika, że decyzja w sprawie nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy znana była już 27 grudnia. Wówczas to w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie, w trakcie którego rozważano sposoby reakcji na słowa Władimira Putina, który przypisywał Polsce współpracę z hitlerowskimi Niemcami i współodpowiedzialność za II wojnę światową.

