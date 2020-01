Wstrząsające odkrycie w Niemczech. W domu znaleziono trzy zakrwawione ciała

W domu jednorodzinnym znajdującym się w miejscowości Langerwehe pod Akwizgranem w Nadrenii Północnej-Westfalii dokonano makabrycznego odkrycia. Na parterze funkcjonariusze lokalnej policji znaleźli trzy zakrwawione ciała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że były to zwłoki trzech osób dorosłych – dwóch kobiet w wieku 45 i 60 lat oraz mężczyzny w wieku 43 lat. Według policjantów wszystkie osoby były obywatelami Niemiec. – Widok był przerażający. Ciała były bardzo mocno zmasakrowane i całe we krwi – mówił jeden z funkcjonariuszy. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób doszło do śmierci trzech osób. Według lokalnych służb najbardziej prawdopodobna hipoteza to rozszerzone samobójstwo.

– Te osoby prawdopodobnie zmarły w wyniku silnego aktu przemocy. Najprawdopodobniej nie użyto noża, jednak nie możemy wykluczyć, że narzędziem zbrodni była siekiera lub topór – przekazała prokurator naczelna w Akwizgranie, Katja Schlenkermann-Pitts. W niedzielę 5 stycznia zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wyjaśni, w jakiej kolejności zmarły kobiety i mężczyzna, a także czy przyczyną ich śmierci faktycznie mogło być samobójstwo.

Czytaj także:

Polak był torturowany w arabskim więzieniu. „Padłem ofiarą chorej miłości syna szejka”