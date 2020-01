Pies zniesmaczony obecnością kota. Reakcja labradora stała się hitem sieci

Labradory są uważane za jedną z najspokojniejszych, najbardziej posłusznych i łatwych do ułożenia rasę psów. Są przy tym niezwykle chętne do zabawy, przyjazne dla dzieci i pokojowo nastawione. Labradory często pełnią rolę psów rodzinnych, jednak świetnie sprawdzą się również jako pies przewodnik, ratownik czy pies tropiący. Należy jednak pamiętać, że rasa ta potrzebuje bardzo dużo ruchu z uwagi na genetyczne tendencje do przybierania na wadze. Czasem jednak nawet najbardziej spokojne czworonogi potrafią się zirytować.

Na nagraniu, które trafiło do sieci widać labradora z New Jersey w Stanach Zjednoczonych, który leży na dywanie i opiekuje się czapką świąteczną. Nagle pojawia się przy nim czarny kot. Zwierzak próbuje zachęcić psiaka do zabawy i nalega na kąpiel próbując polizać jego pyszczek.

Twarz labradora wyraża więcej niż tysiąc słów

Kiedy pod koniec filmiku kociak podchodzi do niego i próbuje polizać po szyi, labrador wygina pyszczek w zabawnym grymasie i zaczyna warczeć. Kilka sekund później kot pociera nosem o labradora i układa się za nim.

