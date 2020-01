Tel Awiw. Dwie osoby utonęły w windzie. Jak to możliwe?

Od dwóch dni Tel Awiw nawiedzają silne opady deszczu. Ulewy i burze z piorunami spowodowały podtopienia, w wyniku których konieczne było zamknięcie kilku ulic. Poziom wody dochodził nawet do pół metra. W piwnicy jednego z bloków mieszkalnych utknęła winda po tym, jak doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Chwilę później do środka dostała się woda. Jak podaje „The Jerusalem Post”, w środku były uwięzione dwie osoby.

Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Ratownicy przy użyciu specjalistycznego sprzętu do nurkowania próbowały uratować dwójkę mieszkańców bloku. Kiedy do nich dotarli, kobieta i mężczyzna byli w stanie krytycznym. Zostali natychmiast przewiezieni do szpitala Sheba Medical Center. Ich życia nie udało się uratować, a lekarze stwierdzili zgon. - Jedna z dwóch osób miała około 30 lat i została uratowana, po czym przywieziono ją do nas nieprzytomną i nieoddychająca, stwierdzono u niej też hipotermię - powiedział doktor Yosef Nahon ze szpitala w Tel Awiwie. – Stan drugiej osoby od samego początku był krytyczny, nie mogliśmy nic zrobić – dodał lekarz.

Czytaj także:

