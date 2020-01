Memiarze gotowi na trzecią wojnę światową. Nie biorą jeńców

Jeżeli wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem rzeczywiście dojdzie do skutku – oby do tego nie doszło – to w podręcznikach do historii będą pisać, że poprzedził ją bezprecedensowy wysyp memów. Nie pamiętamy, kiedy ostatnio w ciągu doby było tyle nowych i zabawnych żartów w sieci. Zobaczcie sami wyżej.

Samo napięcie pomiędzy USA i Iranem to oczywiście groźna sprawa. Memy nie powinny przysłaniać faktu, że krwawy konflikt, w którym ucierpieć może wielu ludzi, wisi na włosku. O najnowszych doniesieniach w tym temacie informujemy was na bieżąco. Żarty żartami, z ewentualnej prawdziwej wojny już nikt śmiać się nie powinien.

