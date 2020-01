Memy zamiast bomb. Internauci kombinują, jak uniknąć poboru do wojska

Najczęstszym tematem memów komentujących ostatnie wydarzenia są sposoby na uniknięcie poboru do wojska i spodziewane zachowania po informacji o wezwaniach do jednostek wojskowych. Internauci śmieją się też z samych siebie, porównując reakcje przed pierwszą i drugą wojną światową do tych obecnie. Oczywiście ten konflikt wcale nie musi zakończyć się globalnym starciem, ale wszystkie memy dotyczące napięć na linii Iran-USA posługują się terminem WW3, czy trzecia wojna światowa. Nie brak też porównań zabójstwa generała Sulejmaniego do zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga przed I wojną. Pojawia się też krytyka amerykańskiej polityki imperialistycznej i konkretnie decyzji prezydenta Trumpa.

