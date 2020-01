Pies z wiadomością podbija sieć. Internauci „walczą z szyfrem”

„Nie przecinaj smakołyków, by były mniejsze”, „Zaszczekaj, jeśli lubisz pachnące skarpetki”, „Po prostu rzuć tą piłką” – takie wiadomości przesyła internautom pies, który wabi się Baboy. Zwierzę na każdym zdjęciu opublikowanym na Instagramie trzyma w pysku sznurek, na którym jest zawieszony karton z pewną informacją.

Chociaż kariera czworonoga dopiero się rozkręca, to internauci ochoczo ruszyli, by „powalczyć z psim szyfrem” i nierzadko interpretują wiadomości Baboya w humorystyczny sposób. Zwierzak ma na swoim koncie dopiero 13 postów, ale obserwuje go już ponad 20 tys. użytkowników mediów społecznościowych. Trzeba także przyznać, że z godziny na godzinę ich grono się powiększa. Dołączycie?

