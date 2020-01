Cierpi na nietypowe schorzenie. Jego skórę pokrywa mnóstwo bąbli

Diwakar Bisoye ze stanu Odisha we wschodnich Indiach cierpi na rzadkie schorzenie skóry, które jest uwarunkowane genetycznie. Ciało mężczyzny pokrywają liczne bąble i guzy. Pierwsze objawy choroby wystąpiły u mężczyzny blisko 15 lat temu. Początkowo na skórze pojawiały się nieliczne bąble, jednak z czasem przybywało ich coraz więcej. Obecnie ciało 65-latka jest nimi pokryte od stóp do głów. Jeden z guzów, który znajduje się na nodze mężczyzny, urósł do tak wielkich rozmiarów, że w znaczący sposób utrudnia mu chodzenie. – Ta choroba nie zagraża mojemu życiu, ale jest mi bardzo ciężko. Nie mogę znaleźć pracy, zostałem wyrzucony z domu. Jestem traktowany gorzej niż śmieć. Muszę nosić na twarzy kominiarkę, a ludzie i tak boją się nawiązać ze mną jakikolwiek kontakt – opowiadała mężczyzna.

Diwakar Bisoye podkreślił, że schorzenie, na które cierpi, nie jest zaraźliwe, dlatego inni ludzie nie powinni się obawiać kontaktu z nim. – Mieszkam na wsi, z dala od cywilizacji i praktycznie nie mam możliwości leczenia. Szukam jakiego leku na moją przypadłość, ale nie stać mnie na drogie wizyty u specjalistów. Jestem bardzo samotny, czuję, że dla sąsiadów stałem się obiektem drwin. Widzę, że każdy się na mnie patrzy z odrazą – zaznacza.

– U 65-latka pojawiła się skomplikowana postać neurofibromatozy. Jedynym rozwiązaniem jest chirurgiczne usunięcie najbardziej uciążliwych obrzęków. W tym przypadku leczenie musiałoby przebiegać etapami – zaznaczył dr Subramania Lyer, profesor w Amrita Institute of Medical Sciences w Kerali.

