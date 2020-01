Razem z matką zabił swoją dziewczynę. Później zjadł jej serce i piersi

Do wydarzeń, które opisał m.in. portal Mirror, doszło w Nigerii. To właśnie tam, a konkretnie w Ikoyi-Ile na zachodzie kraju, 23-letni Owolabi Adeeko zaatakował w kościele swoją dziewczynę, 22-letnią Favour Daley-Oladele. Mężczyzna uderzył kobietę młotkiem w głowę na tyle mocno, że ta zmarła. Później razem z matką 23-latek wyciął serce oraz piersi kobiety, a następnie je zjadł. W rozmowie ze śledczymi przekazał, że był to element rytuału, który miał zapewnić jego rodzinie bogactwo. Spożycie części ciała zmarłej studentki socjologii nie przyczyniło się jednak do poprawy statusu materialnego Adeeko, co sam zainteresowany podawał na swoją obronę.

Zarówno 23-latek, jak i jego 46-letnia matka, zostali zatrzymani. Aresztowano także lokalnego pastora, który miał zajmować się gotowaniem części ciała należących do Daley-Oladele. To własnie duchowny polecił 46-latce, by ta przyprowadziła człowieka, który weźmie udział w rytuale zapewniającym bogactwo. Wybór padł na studentkę, z którą spotykał się syn kobiety. 46-latka odrzuca oskarżenia i podtrzymuje, że była przekonana, iż jadła kozę. Ciało zmarłej ekshumowano, a sekcja zwłok ma być kluczowa w ustaleniu przebiegu wydarzeń.

