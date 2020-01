Izraelskie media komentują decyzję Andrzeja Dudy. Przypomniano kontrowersyjne słowa ministra

Swoją decyzję odnośnie ewentualnego uczestnictwa na uroczystościach w Izraelu Andrzej Duda ogłosił we wtorek 7 stycznia. – Jako przedstawiciel Rzeczypospolitej otrzymałem zaproszenie na te uroczystości w Jerozolimie, ale oprócz tego zaproszenia jednoznacznie wynikało z niego, także z kontekstu sytuacji, że nie przewiduje się wystąpienia prezydenta RP – wyjaśniał prezydent. Prezydent podkreślił, że drogami dyplomatycznymi strona polska przekazała wolę zabrania głosu przez prezydenta. – Nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią organizatorów. Moja decyzja była w związku z tym jednoznaczna – wskazał Andrzej Duda, informując, że nie poleci do Jerozolimy. Oświadczenie polskiej głowy państwa skomentowały izraelskie media.

Kontrowersyjne słowa Putina

„Times of Israel” podkreślił, że Andrzej Duda skrytykował fakt, iż przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec mogą przemawiać na uroczystościach, a tego samego prawa odmówiono polskiemu prezydentowi. Dziennik przypomniał spór między Warszawą i Moskwą, który powstał po „zarzutach o kolaborację z Nazistami oraz o odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej” , jakie przedstawił Władimir Putin.

Autor tekstu przytoczył także oświadczenie Yad Vashem, w którym podkreślono świadomość stanowiska Andrzeja Dudy oraz fakt, że organizatorzy nie otrzymali formalnej prośby o możliwość przemawiania podczas obchodach. „Dyplomaci w Jerozolimie zajęci są szukaniem rozwiązania potencjalnej sprzeczki dyplomatycznej, badając różne alternatywne sposoby zrealizowania żądań Polski” – czytamy w tekście, w którym „Times of Israel” stwierdza, że polski rząd wskazuje, iż prezydent nie zaakceptuje „niczego mniej, niż miejsce na podium mówcy podczas tego wydarzenia” .

Kluczem postać Jisra'ela Kaca?

Dziennik „Haaretz” nie tylko przypomniał wypowiedź Władimira Putina, ale również powołując się na tekst „Gazety Wyborczej” zwrócił uwagę, że jednym z organizatorów obchodów w Yed Vashem jest Israel Kac. Przypomnijmy, dyplomata niemal rok temu zapewnił sobie nagłówki w polskich mediach stwierdzając, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

Izraelska gazeta zauważyła również, że Andrzeja Dudę czekają wybory prezydenckie, a prezydent w grudniu złamał swoją wieloletnią tradycję i nie wziął udziału w obchodach święta Chanuka, na które jest zapraszany przez przedstawicieli społeczności żydowskiej. „Nie podano oficjalnego powodu, ale można założyć, że Duda wiedział, iż zapalanie świec w towarzystwie rabinów mogło odstraszyć potencjalnych wyborców z nacjonalistycznej prawicy” – czytamy.

