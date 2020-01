„Dam ci całusa, ale nie ugryź mnie”. Papież żartuje na pierwszej audiencji od czasu, kiedy uderzył kobietę w dłoń

„Dam ci całusa, ale bądź spokojna. Nie ugryź mnie” – powiedział papież do zakonnicy która bardzo entuzjastycznie powitała go przed audiencją generalną w Watykanie. To pierwsze bezpośrednie spotkanie papieża z wiernymi od czasu, kiedy uderzył w dłoń kobietę, która ciągnęła go za rękę.

Do spotkania z wiernymi doszło w Auli Pawła VI. Jedna z zakonnic entuzjastycznie witała papieża machając rękami i krzycząc „niech żyje papież”. W odpowiedzi Franciszek podszedł do niej. Jednak zanim uścisnął kobietę powiedział: „Dam ci całusa, ale bądź spokojna. Nie ugryź mnie”. Następnie uścisnął zakonnicę i ucałował ja w policzek. Jak podkreśla „The Guardian”, to pierwsze publiczne spotkanie z wiernymi od czasu, kiedy Franciszek uderzył w dłoń kobietę, która ciągnęła go za rękę. Incydent z wierną w Watykanie W Nowy Rok media na całym świecie obiegło nagranie zachowania papieża Franciszka, które zarejestrowano 31 grudnia na placu św. Piotra w Watykanie. Papież w otoczeniu ochroniarzy wracał z modlitwy przy szopce, a po drodze witał się z wiernymi. Jedna z kobiet stojąca za barierkami mocno pociągnęła go za rękę, co wywołało grymas na twarzy biskupa Rzymu. Franciszek zareagował nerwowo, najpierw krzycząc coś do wiernej, później uderzając ją w dłoń, a na końcu odchodząc z niezadowoloną miną. W trakcie środowej modlitwy Anioł Pański papież przeprosił za swoje zachowanie. – Wiele razy tracimy cierpliwość. Mówię – przepraszam – za zły przykład wczoraj – oświadczył. Czytaj także:

