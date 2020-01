Ambasador Iranu przy ONZ: Zemsta za śmierć Sulejmaniego została wypełniona

Madżid Tacht-Rawanczi oświadczył, że Iran, atakując amerykańską bazę w Iraku, działał zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych mówiącym o prawie kraju do samoobrony. W liście, który został wysłany do Rady Bezpieczeństwa ONZ wyjaśnił, że celem operacji wojskowej Iranu były instalacje militarne należące do Stanów Zjednoczonych. Ambasador Iranu przy ONZ podkreślił, że nie było żadnych ofiar wśród ludności cywilnej.

Przedstawiciel Iranu zapewnił również, że jego kraj w pełni respektuje integralność terytorialną Iraku, a celem wystrzelenia rakiet były amerykańskie bazy wojskowe. - Nasze działania były proporcjonalne do działań Stanów Zjednoczonych, podczas których zginął generał Kasem Sulejman. Nie planujemy żadnych dalszych działań militarnych, jeśli tylko Amerykanie nie będą prowadzić wobec nas agresji - zaznaczył Tacht-Rawanczi.

Iran zaatakował amerykańskie bazy

Iran przeprowadził atak na amerykańską bazę lotniczą Al Asad w Iraku oraz na lotnisko wojskowe Irbilu w Kurdystanie. Szef MSZ Iranu tłumaczył, że były to „proporcjonalne środki w samoobronie”, a pociski spadły na bazę, „z której przeprowadzono tchórzliwy atak” na irańskich obywateli. Te działania ocenił na antenie Polsat News gen. Stanisław Koziej, który w kontekście Stanów Zjednoczonych i Iranu stwierdził, że „oba państwa są w tej chwili na progu wojny”. – Do tej pory obie strony starały się nie przekraczać pewnego progu. Teraz Iran wkroczył na próg otwartej wojny – podkreślił były szef BBN dodając, że irański atak był „możliwie maksymalny psychologicznie”, a jednocześnie przeprowadzony w taki sposób, by nie doprowadzić do „pełnej odpowiedzi amerykańskiej”

