Wypadek autokaru w Iranie. 19 osób nie żyje

Do zdarzenia doszło w czwartek 9 stycznia w godzinach porannych w prowincji Mazandaran w północnym Iranie. Autokar miał jechać z Teheranu do miejscowości Gonbad-e Kawus. W pewnej chwili pojazd stoczył się do wąwozu i runął w przepaść. W wyniku wypadku zginęło co najmniej 19 osób, a 24 zostały ranne. Część z nich została przewieziona do pobliskiego szpitala. Lekarze określają ich stano jako ciężki.

Z informacji lokalnej agencji prasowej INSA wynika, że przyczyną wypadku była awaria hamulców pojazdu.Władze prowincji Mazandaran również poinformowały, że przyczyną incydentu była awaria mechaniczna.

Samolot spadł na ziemię tuż po starcie

To nie jedyne tragiczne zdarzenie w ostatnim czasie w Iranie. Dzień wcześniej samolot należący do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines wystartował z lotniska Teheran-Imam Khomeini w Iranie. Do katastrofy doszło zaledwie kilka minut później. Z danych portalu Flightradar24 wynika, że zniknął z radarów po 4 minutach od startu. Rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh przekazał, że maszyna spadła na ziemię pomiędzy miejscowościami Szahriar i Parand.

Ukraińskie linie lotnicze poinformowały, że na pokładzie Boeinga było 176 osób - 167 pasażerów oraz 9 członków załogi. Nikogo nie udało się uratować. Wśród ofiar jest 82 obywateli Iranu, 63 obywateli Kanady, 11 obywateli Ukrainy (2 pasażerów + załoga), 10 obywateli Szwecji, 4 obywateli Afganistanu, 3 obywateli Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

