Chciała pomóc Australii, wylała się na nią fala hejtu. „W taki sposób się tego nie robi”

Tammy Hembrow w mediach społecznościowych zaapelowała do swoich obserwatorów, by wspierali finansowo Australię, która od tygodni walczy z szalejącymi pożarami. Nie wszystkim internautom spodobał się jednak sposób, w jaki to zrobiła.

Tammy Hembrow jest aktywna w mediach społecznościowych. Australijską gwiazdę Instagrama śledzi ponad 10 milionów obserwatorów. Modelka dzieli się z internautami swoją codziennością. Publikuje zdjęcia z członkami rodziny, pokazuje jak ćwiczy, a także pozuje w wieczorowych kreacjach. Tammy Hembrow postanowiła w dość nietypowy sposób zawalczyć o pomoc dla Australii, w której od tygodni na ogromną skalę szaleją pożary. Modelka opublikowała fotografię, na której pozowała w mokrym podkoszulku. „100% zysków zostanie przekazane na pomoc Australii” – napisała modelka, oznaczając – ku oburzeniu internautów – firmę, z którą jest związana. Saski Collection sprzedaje kostiumy kąpielowe i odzież sportową. „Zamiast promować ideę pomocy, promujesz siebie”, „Nie jesteś w Australii? Czy nie powinieneś martwić się czymś innym niż sobą i swoim wyglądem?”, „W taki sposób się tego nie robi”, „Naprawdę publikujesz taką reklamę?” – komentowali internauci. Jak informuje New York Post, we wtorek 7 stycznia Saski Collection – firma, o której wspomniała modelka, poinformowała, że przekaże ponad 22 000 dolarów na Wildlife Rescue South Coast. Czytaj także:

