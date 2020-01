Nie tylko królowa Elżbieta II jest zawiedziona. Ojciec księżnej Meghan gorzko komentuje decyzję córki

Książę i księżna Sussex przekazali swoją wolę w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. „Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji, zdecydowaliśmy się w tym roku na przejście do nowej, postępowej roli w ramach tej instytucji. Zamierzamy wycofać się jako starsi członkowie rodziny królewskiej i pracować, aby stać się niezależnymi finansowo, a jednocześnie nadal w pełni wspierać Jej Królewską Mość” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Harry'ego i Meghan.

Miedzy USA i Wielką Brytanią

To nie koniec zaskoczeń. Sussexowie planują bowiem dzielić swój czas między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi – ojczyzną Meghan Markle. „Ta geograficzna równowaga pozwoli nam wychować naszego syna w uznaniu dla królewskiej tradycji, w której został urodzony, ale też zapewni naszej rodzinie przestrzeń, która pomoże nam skupić się na następnym rozdziale, który obejmie m.in. naszą nową działalność charytatywną” – czytamy w komunikacie.

Oświadczenie rodziny królewskiej

„Dyskusje z księciem i księżną Sussex są na wczesnym etapie. Rozumiemy ich pragnienie, aby przyjąć inne podejście, ale są to skomplikowane kwestie, które będą wymagały czasu” – poinformowała w oficjalnym oświadczeniu rodzina królewska. Składający się z dwóch zdań komunikat został opublikowany na oficjalnej stronie rodziny królewskiej. Do decyzji pary Meghan i Harry'ego odniósł się także ojciec księżnej Thomas Markle. – Po prostu powiem, że jestem zawiedziony – skomentował krótko mężczyzna w rozmowie z US Weekly.

