Wyspa Kangura w ogniu. Zdjęcia NASA pokazują ogrom zniszczeń

Paul Asman and Jill Lenoble/CC BY 2.0

NASA pokazała zdjęcie ukazujące ogrom zniszczeń wywołanych przez pożary na Wyspie Kangura – trzeciej co do wielkości wyspie Australii. Jak podaje CNN, ogień do tej pory strawił jedną trzecią wyspy, czyli około 155 tys. hektarów.