Tucker – pies albinos, który wciąż ma rzeszę fanów. Cierpiał na rzadką chorobę

Właściciele psa wciąż dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami tego niezwykłego czworonoga. Na Instagramie profil tuckerwearsgoggles obserwuje 114 tys. internautów.

Tucker chorował na mukopolisacharydozę (MPS), która powoduje liczne deformacje i wiele problemów zdrowotnych. Jest to choroba dziedziczna i trudna do zdiagnozowania – szczególnie u zwierząt. Przez chorobę Tucker miał między innymi zniekształcony pysk. Ponadto zwierzak cierpiał na albinizm i niemal niczego nie widział. Często musiał przez to nosić specjalne ochronne gogle – co tłumaczy nazwę jego konta na Instagramie.

Część obserwujących profil psa zwraca uwagę, że przypominał on nietoperza. Dużo zwraca także uwagę na to, że mimo swoich licznych problemów zdrowotnych, zdawał się on być niesamowicie zadowolony z życia.

Czytaj także:

Celebryci wspierają nękaną pożarami Australię. Rekordzistka zebrała 31 mln dolarów