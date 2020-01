CBS News: To Iran zestrzelił Ukraiński samolot

– CBS News dowiedziało się, że amerykańscy urzędnicy są przekonani, iż to Iran zestrzelił ukraiński samolot kilka godzin po irańskim ataku rakietowym na amerykańskie cele – podał spiker stacji. Informacja ta oparta została o dane amerykańskiego wywiadu. Także amerykańskie satelity odebrały sygnały dwóch wystrzelonych rakiet, które miały pojawić się na kilka sekund przed eksplozją samolotu.

Samolot należący do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines wystartował z lotniska Teheran-Imam Khomeini w Iranie. Do katastrofy doszło zaledwie kilka minut później. Rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh przekazał, że maszyna spadła na ziemię pomiędzy miejscowościami Szahriar i Parand. Ukraińskie linie lotnicze poinformowały, że na pokładzie Boeinga było 176 osób – 167 pasażerów oraz 9 członków załogi. Nikogo nie udało się uratować. Ofiary to 82 obywateli Iranu, 63 obywateli Kanady, 11 obywateli Ukrainy (2 pasażerów + załoga), 10 obywateli Szwecji, 4 obywateli Afganistanu, 3 obywateli Niemiec oraz 3 Wielkiej Brytanii.

