Izba Gmin poparła projekt ustawy w sprawie brexitu

Przyjęcie projektu ustawy było niezbędne do uporządkowanego brexitu 31 stycznia. Za przyjęciem głosowało 330 posłów, a przeciwnych było 231. Teraz projekt trafi do Izby Lordów, która może wprowadzić do niego poprawki. Izba Gmin będzie mogła je przyjąć lub odrzucić.

Co zawiera umowa?

To, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku jest już niemal pewne. W grudniu 2019 roku Izba Gmin poparła forsowaną przez premiera Borisa Johnsona umowę, która została wynegocjowana z UE.

Kwestie sporne stanowiły ustalenia związane z Irlandią i Irlandią Północną. Co jest zapisane w umowie? Negocjatorzy wypracowali porozumienie, które utrzymuje Irlandię Północną na obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa, a także pozwala uniknąć potrzeby utworzenia granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną. Michel Barnier, główny negocjator ds. brexitu przyznał, że negocjacje w sprawie granicy z Irlandią były czasami „intensywne” i „trudne”. W ramach „złożonego planu dwutorowego przepisy UE będą miały zastosowanie do wszystkich towarów w Irlandii Północnej, co oznacza, że ​​nie będzie konieczności przeprowadzania kontroli na granicy". – Od pierwszego dnia tak naprawdę liczą się mieszkańcy Irlandii i Irlandii Północnej – powiedział Barnier. – Najważniejszy jest pokój – dodał.

