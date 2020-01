Rosyjskie MSZ potępiło uchwałę polskiego Sejmu. „Nauka ogłoszona herezją”

W czwartek 9 stycznia Sejm przyjął przez aklamację uchwałę potępiającą kontrowersyjną wypowiedź Władimira Putina o II wojnie światowej.Pełna nazwa dokumentu to „Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej w celu dyskredytowania Polski i pogarszania relacji rosyjsko-polskich”. Posłowie wyraźnie potępili „prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej”.

Komentarz MSZ

Fragment uchwały przytoczyła na Facebooku rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa. „Wygląda na to, że – jak w czasach inkwizycji – nauka została przez polski Sejm ogłoszona herezją, a zwolenników faktów historycznych Sejm oskarżył o czary. Właśnie tak ideologia zwycięża nad prawdą” – skomentowała. Zacharowa dodała, że „prawda została utrwalona przez trybunał w Norymberdze”. „Jeśli polski Sejm ma wątpliwości co do jego decyzji, to trzeba to zadeklarować. Istnieje kwalifikacja dla tego rodzaju podejścia: jest to rewizja rezultatów II wojny światowej” – podsumowała rzeczniczka.

Pełna treść uchwały

„Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii, dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne: hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki. Po zawarciu dnia 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie haniebnego paktu Ribbentrop-Mołotow pierwszymi ofiarami obu totalitaryzmów były Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej” – czytamy w uchwale. – „Wojna spowodowała śmierć dziesiątek milionów ludzi, powstanie w Europie nazistowskich obozów koncentracyjnych i Holocaust – jedną z największych zbrodni w dziejach ludzkości” – dodano.

Sejm podkreślił też, że nie kwestionuje, że narody Związku Sowieckiego poniosły ofiary w walce z III Rzeszą, ale „niestety nie przyniosło to państwom Europy środkowo-Wschodniej niepodległości i suwerenności, a ich mieszkańcom – poszanowania praw człowieka”. „Sowiecki totalitaryzm zwracał się też przeciw własnym obywatelom, wśród których byli Rosjanie” – podkreślono w uchwale.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie godzi się na powrót do imperialnych fałszerstw, które cofają dialog historyczny władz Rosji z innymi narodami. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ofiarom nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu i wyraża pragnienie, żeby historia ich męczeństwa nigdy nie była fałszowana i traktowana instrumentalnie” – oznajmili posłowie. Sejm zaapelował też „o wspólną refleksję nad zasadami budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być podstawą wzajemnego szacunku, partnerstwa i dobrego sąsiedztwa”.

