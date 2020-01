Washington Post: Iran przyznaje się do zestrzelenia ukraińskiego boeinga. „Ludzki błąd"

„To smutny dzień. Ze wstępnych ustaleń wewnętrznego śledztwa wynika, że błąd ludzki w kryzysowym momencie, spowodowanym przez amerykańskie awanturnictwo, doprowadził do katastrofy” – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif. Szef irańskiej dyplomacji złożył także kondolencje i przeprosił rodziny tych, których dotknęła ta katastrofa.

Katastrofa samolotu



Do katastrofy samolotu należącego do ukraińskich linii lotniczych Ukrainian International Arlines doszło zaledwie kilka minut po starcie. Z danych portalu Flightradar24 wynika, że zniknął z radarów po 4 minutach od startu. Rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh przekazał, że maszyna spadła na ziemię pomiędzy miejscowościami Szahriar i Parand. Do katastrofy samolotu doszło 8 stycznia.

Ukraińskie linie lotnicze poinformowały, że na pokładzie Boeinga było 176 osób – 167 pasażerów oraz 9 członków załogi. Nikogo nie udało się uratować. Wśród ofiar jest 82 obywateli Iranu, 63 obywateli Kanady, 11 obywateli Ukrainy (2 pasażerów oraz załoga), 10 obywateli Szwecji, 4 obywateli Afganistanu, 3 obywateli Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

