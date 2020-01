Niepełnosprawny pies musi korzystać z wózka. Mimo to pomaga chorym dzieciom

Laura Russell mieszka w amerykańskim Mooresville, gdzie opiekuje się trzema przedstawicielami rasy corgi: 3-letnią Reecie, 6-letnim Peanutem oraz 4-letnim Buttercupem. To właśnie ostatni z wymienionych psów stał się gwiazdą internetu. Niemal dwa lata temu u czworonoga stwierdzono pęknięcie dysku oraz dysplazję stawu biodrowego. Schorzenie sprawiło, że zwierzę nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach, przez co właścicielka musiała kupić mu specjalistyczny wózek. Od czasu do czasu sama wozi go wózkiem dziecięcym, dzięki czemu Buttercup nie obciąża swoich łap.

Russell postanowiła założyć na Instagramie wspólne konto swoim podopiecznym, które śledzi już ponad 37 tys. internautów. Dzięki temu zwierzęta stają się rozpoznawalne, a niekwestionowaną gwiazdą numer jeden jest Buttercup. Właścicielka psów wykorzystała wizerunek psa, zamieszczając go na poduszkach. Tak przygotowane produkty wysyła do domów opieki oraz szpitali dziecięcych na terenie całych Stanów Zjednoczonych, by w ten sposób pomóc tym, którzy sami cierpią. – Życie jest trudne. Wszyscy codziennie spotykamy się ze smutnymi i trudnymi rzeczami, ale idziemy dalej – powiedziała Russell w rozmowie z serwisem Spectrum News. – Mamy góry, po których nie możemy się wspinać, ale przebywajmy w towarzystwie innych ludzi i poruszajmy się tak, jak robi to ten mały corgi – dodała. Wspomniane poduszki można również zakupić w sieci, a dochód ze sprzedaży jest przyznawany na leczenie chorych dzieci.

