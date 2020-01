Mają 6 dzieci, zamieszkali w autobusie. Tak wygląda ich nowy „dom”

Whitney i Andrew Chardoulias pochodzą z Muscatine w amerykańskim stanie Iowa. Ponad pięć lat temu małżeństwo zdecydowało się na przeprowadzkę do Mississipi, gdzie 35-latek mógł poświęcić się pracy. Jego żona została z kolei w domu, zajmując się szóstką dzieci. 29-letnia dzisiaj kobieta wolny czas przeznaczała na śledzenie mediów społecznościowych, a konkretnie profili ludzi decydujących się na spędzenie życia „w drodze”. Artykuły dotyczące autobusów szkolnych i innych tego typu pojazdów przerobionych na domy zainspirowały ją do tego stopnia, że postanowiła pójść śladami innych odważnych rodzin. Jej mąż szybko przystał na propozycję, a para sprzedała większość swoich rzeczy osobistych, dzięki czemu udało im się zaoszczędzić pokaźną sumę.

Małżeństwo w lipcu 2019 roku przeznaczyło 63 tys. dolarów na zakup autobusu, który przerobiono na mobilne mieszkanie. Od tego czasu cała rodzina spędza całe miesiące w podróży, wracając czasami na teren farmy rodziców Whitney. Wtedy to dzieci idą do szkoły, a para poświęca się hodowli psów, która stanowi ich główne źródło zatrzymania. 35-latek i jego żona chcą jednak zacząć sami uczyć swoje dzieci, dzięki czemu mogliby podróżować jeszcze więcej. – Nasze dzieci były podekscytowane każdym wyjazdem. Byliśmy już w stanach Idaho, Wyoming, Nebraska, Kolorado, Dakota Południowa, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Kentucky i Indiana – powiedziała Whitney w rozmowie z serwisem Media Drum World. – Najlepszą rzeczą jest podróżowanie i obserwowanie, jak nasze dzieci doświadczają nowych rzeczy. Za każdym razem gdy wracamy do domu pytają nas, kiedy znowu wyjeżdżamy – dodała.

