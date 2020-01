Trenerka fitness radzi, jak sprostać postanowieniom. „Na siłowni włączam tryb bestii”

„Jestem zmotywowana do osiągnięcia wszystkich moich celów w 2020 roku. To coś więcej niż cielesność, chodzi o poczucie się silną, piękną i szczęśliwą. Tak się dzieje, gdy decydujesz się zadbać o siebie” – napisała trenerka personalna Giulia. W związku z noworocznymi postanowieniami trenerka publikuje zasady, którym należy się podporządkować, aby dokonać zmian. I to nie na chwilę. „Najważniejsze wskazówki dotyczące rozpoczęcia przygody fitness w 2020 roku: zaplanuj treningi zgodnie z harmonogramem, wykonuj swoje treningi, jedz zdrową żywność, unikaj żywności przetworzonej, pij wystarczającą ilość wody” – wymieniała.

I chociaż trzeba przyznać, że tego typu porady w sieci pojawiają się prawie na każdym kroku, to Giulię obserwuje już ponad 20 tys. internautów, którzy są zafascynowani jej wskazówkami, czemu dają wyraz w komentarzach.

Gulia nawiązała bardzo otwartą i przyjacielską relację z obserwatorami. Często publikuje zabawne posty, w których pokazuje jak przygotowuje się np. do ćwiczeń. „Kiedy wchodzę na siłownię: muzyka włączona, świat wyłączony. Tryb bestii" – napisała w jednym z postów na Instagramie. Oprócz promowania zdrowego trybu życia, trenerka zachęca także internautów do oddawania krwi.

