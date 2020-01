Psy były na skraju życia i śmierci. Teraz są nie do poznania

Inspektorzy ISPCA odebrali właścicielom z Mallow osiem psów, które były w tragicznym stanie. Trzy psiaki rasy shih tzu i pięć bichonów zostało dokładnie przebadanych przez weterynarzy. Zwierzęta w wieku od pięciu do dziesięciu lat cierpiały z powodu rażących zaniedbań, których dopuścili się ich właściciele. Już na pierwszy rzut oka widać, że psy były pozostawione same sobie. Posklejana, obłocona, brudna, skołtuniona sierść zdaje się niestety tylko to potwierdzać. U zwierząt stwierdzono także poważne problemy z uzębieniem.

– Psy zostały odnalezione w stanie zagrażającym ich życiu – powiedziała inspektor ISPCA Lisa O'Donovan. – Żyły w zrujnowanym kojcu (...). To było naprawdę rozdzierające serce widzieć te piękne psy żyjące w tak przerażających warunkach, a cierpienie, które musiały znosić, było po prostu niewyobrażalne – dodała. Zobaczcie, jak obecnie wyglądają czworonogi. Trzeba przyznać, że zmieniły się nie do poznania.

