Pies był wychudzony, a weterynarze nie dawali mu szans na przeżycie. Tak wygląda teraz

Tiggy miała szczęście, że na ulicy w brytyjskim Blyth zwróciła na nią uwagę grupa wolontariuszy. Suczka wyglądała jak obraz nędzy i rozpaczy. Trzyletni pies stracił większość futra, przez co gołym okiem widać było, że jest w tragicznym stanie. Przez skórę prześwitywały kości, co wskazywało, że zwierzę było głodzone przez długie tygodnie. Jak podaje Metro, pies został porzucony przez swoich właścicieli na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia.

Znalazła nowy dom

Suczka trafiła do domu zastępczego, gdzie została otoczona profesjonalną opieką. Weterynarze nie dawali jej szans na przeżycie nawet kilku dni, ale wola życia okazała się silniejsza niż przewidywania jej opiekunów. Pies przeszedł badania, które wykazały, że drastyczna utrata wagi i sierści nie była efektem śmiertelnej choroby, a zwyczajnego niedożywienia oraz obecności pasożytów. Specjalna dieta sprawiła, że zwierzę powoli odzyskuje siły, co widać na materiale filmowym przygotowanym przez BBC. Duża w tym zasługa lokalnej społeczności, która wpłaca darowizny na rzecz czworonoga oraz bezinteresownej opieki wolontariuszy zapewniającej suczce ciepło i zainteresowanie.

Wciąż trwają poszukiwania byłych właścicieli psa. Zarówno mieszkańcy, jak i władze Blyth chcą, by osoby, które porzuciły Tiggy na ulicy, odpowiedziały za swoje bezduszne zachowanie. Zwierzę z kolei do końca stycznia pozostanie w domu zastępczym, a później trafi do nowej rodziny, która zadeklarowała chęć adopcji.

Czytaj także:

Psy były na skraju życia i śmierci. Teraz są nie do poznania