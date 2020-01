Irlandia Północna zalegalizowała małżeństwa homoseksualne. „Historyczny dzień”

Wprawdzie nowe przepisy wchodzą w życie od 13 stycznia, ale prawo obowiązujące w Irlandii Północnej zakłada, że para zamierzająca wziąć ślub musi zgłosić ten fakt 28 dni przed ceremonią. Oznacza to, że pierwsze homoseksualne małżeństwa zostaną zawarte w lutym. BBC podaje, że małżeństwa homoseksualne, które zostały zawarte w innych państwach będą uznane prawnie, a pary heteroseksualne otrzymają możliwość zawierania związków partnerskich, co do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla osób tej samej płci.

„Ekscytujący dzień dla par”

Wspomniane regulacje to efekt pracy Izby Gmin, która już w lipcu 2019 roku poparła poprawki wymagające od rządu zmiany przepisów dotyczących aborcji oraz małżeństw homoseksualnych pod warunkiem, że do 21 października nie zostaną przywrócone autonomiczne władze prowincji, co nastąpiło dopiero 11 stycznia. – Każdy, kto ceni równość, miłość i szacunek, może dziś świętować – ocenił Conor McGinn, czyli poseł Partii Pracy, który zainicjował wprowadzenie poprawek. – To dobry dzień dla Irlandii Północnej, ważny dzień dla praw obywatelskich na Wyspach i ekscytujący dzień dla par tej samej płci, które mogą teraz zarejestrować się do zawarcia małżeństwa – dodał.

John O'Doherty angażujący się w kampanię „Love Equality" powiedział z kolei, że wprowadzone prawo to „kulminacja pięciu lat kampanii na rzecz równości małżeństw i ogromny krok naprzód dla osób LGBT +”. – Pozostaje wiele kwestii, którymi należy się zająć, zanim pary w Irlandii Północnej będą miały takie same prawa, jak w innych jurysdykcjach – dodał zaznaczając, że osoby zaangażowane w kampanię świętują wprowadzenie nowych przepisów z „tysiącami ludźmi, którzy domagali się zmian pomimo wielu przeszkód na ich drodze” .

