Benedykt XVI ostrzega papieża Franciszka. Watykan reaguje na jego słowa

W odpowiedzi na słowa Benedykta XVI rzecznik Watykanu Matteo Bruni oświadczył, że stanowisko papieża Franciszka w sprawie celibatu jest od dawna znane. Przytoczył także wypowiedź Ojca Świętego ze stycznia ubiegłego roku, kiedy to powiedział, że osobiście uważa, iż celibat jest darem dla Kościoła. – Nie zgadzam się na to, by pozwolić na celibat opcjonalny, nie. Pozostałaby jedynie możliwość w najbardziej oddalonych wspólnotach, myślę o wyspach na Pacyfiku, gdy jest potrzeba duszpasterska; duszpasterz musi myśleć o wiernych – stwierdził. Papież Franciszek przytoczył także słowa świętego Pawła VI: wolę oddać życie, niż zmienić prawo w sprawie celibatu.

Matteo Bruni wspomniał również o wypowiedzi Ojca Świętego na synodzie biskupów na temat Amazonii. – Bardzo cieszy mnie to, że nie byliśmy więźniami selektywnych grup, które na synodzie chcą tylko zobaczyć to, co zdecydowano i megują diagnozę, jakiej dokonaliśmy w czterech wymiarach – duszpasterskim, kulturowym, społecznym i ekologicznym – ocenił.

Co powiedział Benedykt XVI?

Książka „Z głębi naszych serc: Kapłaństwo, celibat i kryzys Kościoła Katolickiego” została napisana przez Benedykta XVI we współpracy z gwinejskim kardynałem Robertem Sarahem, który stoi na czele Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Fragmenty książki opublikował w niedzielę francuski dziennik „Le Figaro” .

We fragmentach napisanych przez emerytowanego papieża możemy przeczytać, dlaczego jego zdaniem celibat powinien pozostać niezbywalną cechą duchowieństwa. Benedykt XVI podkreśla, ze choć stał się on zwyczajem dopiero około tysiąc lat temu, ma „ogromne znaczenie” , ponieważ pozwala kapłanowi skoncentrować się na jego powołaniu. Joseph Ratiznger podkreśla, że kapłaństwo stanowi całkowite zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, którego jednym z przejawów jest celibat. Małżeństwo wymaga z kolei poświęcenia się rodzinie. „Ponieważ służba panu także wymaga całkowitego oddania się człowieka, nie wydaje się możliwe realizowanie obu tych powołań jednocześnie. Tak więc, zdolność wyrzeczenia się małżeństwa, by oddać się całkowicie do dyspozycji Panu, stała się kryterium posługi kapłańskiej” – czytamy.

