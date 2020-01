10-latek jest nazywany „ludzkim wężem”. Jego ciało pokrywają liczne łuski

10-letni Jagannath mieszka w dystrykcie Ganjam we wschodnich Indiach. Od urodzenia chłopiec zmaga się z poważną chorobą genetyczną – cierpi na wrodzoną rybią łuskę blaszkowatą. Ta odmiana rybiej łuski jest bardzo rzadka – występuje u jednej na 200 tysięcy osób. Jest ona spowodowana przez wadliwy gen.

Ciało dziecka pokrywają liczne łuski. Jego skóra jest tak sucha, że wciąż się łuszczy i sprawia mu ból. Jagannath musi co chwilę nawilżać skórę, aby ukoić ból. Konieczne są kąpiele co godzinę i smarowanie kremem co trzy godziny, aby złagodzić objawy choroby. – Czasem tak bardzo mnie boli, że nie mogę chodzić. Mam też problemy w kontaktach z ludźmi, każdy się na mnie patrzy i boi się podejść – przyznaje 10-latek. Jego stan z każdym miesiącem jest coraz bardziej poważny. Oprócz trudności z chodzeniem pojawiają się problemy z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych. Wkrótce mogą także wystąpić problemy z wzrokiem, ponieważ skóra wokół oczu jest ciągle napięta i pęka.

Schorzenie to jest nieuleczalne, jednak istnieją specjalne zabiegi oraz maści, które łagodzą napięcie skóry i ból. 10-latek pochodzi jednak z biednej rodziny – jego ojciec Prabhakar Pradhan jest robotnikiem na polu ryżowym i nie stać go na kosztowne leczenie syna. – Serce mi pęka, gdy patrzę jak mój syn cierpi. Jeszcze gorsze jest to, że nie mogę mu pomóc – mówi mężczyzna.

