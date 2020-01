4,5-metrowe stworzenie u wybrzeży Anglii. To pierwszy taki przypadek od prawie 20 lat

Jak informuje Mirror, po raz pierwszy od prawie 20 lat rozkładające się zwłoki orki odnaleziono na plaży znajdującej się na obszarze Anglii lub Walii. Odkrycia dokonali członkowie Zoological Society of London. Ponad 4,5 metrowe zwierzę utknęło w bagnach w The Wash u wschodniego wybrzeża Anglii. Ciało orki zostało poddane szczegółowym badaniom naukowców. Zachowano także zęby zwierzęcia, aby po przeprowadzeniu szczegółowych ekspertyz, prawidłowo ocenić jego wiek.

W żołądku imponującego rozmiarami okazu znaleziono plastik. Nie ujawniono jednak, jakie przedmioty i w jakiej ilości z wspomnianego tworzywa znajdowały się we wnętrzu zwierzęcia. Z wstępnych ustaleń wynika, że obecność plastiku w organizmie ssaka nie doprowadziła bezpośrednio do zgonu orki. Według The Wildlife Trusts istnieje niewielka grupa orek, które zamieszkują zachodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii i Irlandii. Co ciekawe, istnieje pewna grupa przedstawicieli tego gatunku, która wczesnym latem migruje w kierunku Szetlandów i Orkadów.

