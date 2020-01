Niemowlę zostało zagryzione przez stado psów. Do zdarzenia doszło w szpitalu

Do tragicznego zdarzenia miało dojść w prywatnym szpitalu w mieście Farrukhabad w Indiach. Bliscy dziecka poinformowali, że personel szpitala chciał im zapłacić za to, by sprawa nie ujrzała światła dziennego.