Strażacy mogą liczyć na wsparcie zwierząt. Ten pies uratował już kilka misiów koala

Taylor jest 4-letnią suczką, którą opiekuje się organizacja TATE Animal Training Enterprises. Pies został wyszkolony pod kątem ratowania misiów koala podczas pożarów i od kilku miesięcy ma okazję pokazać swoje umiejętności w praktyce. Ryan Tate, który jest szefem wspomnianej firmy przekazał w rozmowie z ABC News, że jego czworonożni podopieczni uratowali już kilkadziesiąt koali. Sama Taylor od września ocaliła osiem przedstawicieli gatunku. Dużą pomocą jest w tym przypadku umiejętność wyczuwania zapachu futra misiów, który nawet mimo pożarów przez długi czas utrzymuje się na drzewach.

Mogą ocalić tysiące misiów

Nie oznacza to jednak, że pies jest w stanie wyczuć inne zwierzęta w każdych warunkach. Przy silnym wietrze Taylor musi zadowolić się wyczuwaniem odchodów koali, dzięki czemu eksperci są w stanie sprecyzować wielkość terenu, na którym w ostatnim czasie przebywały misie, i szybko je zlokalizować. Co ciekawe, trenerzy mają nawet specjalną komendę, która dla ich podopiecznych stanowi sygnał do rozpoczęcia poszukiwań. – Koala, znajdź! – po takim haśle Taylor i inne psy wiedzą, że ich zadaniem jest znalezienie misiów. Ich pomoc jest nieoceniona, a Steve Austin współpracujący z Tate zaznaczył, że gdyby więcej psów zostało przeszkolonych pod tym kątem, można by ocalić tysiące koali.

Przypomnijmy, w ciągu ostatnich kilka miesięcy w wyniku pożarów zginęło co najmniej 25 osób i ponad pół miliona zwierząt. 2 tys. mieszkańców Australii straciło domy, a ogień zniszczył ponad 15 mln akrów buszu i lasów.

Czytaj także:

Pies był wychudzony, a weterynarze nie dawali mu szans na przeżycie. Tak wygląda teraz