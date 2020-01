„To czyste szaleństwo”. Na świat przyszedł zielony szczeniak

Pewna rodzina z Canton w Stanach Zjednoczonych była wielce zdziwiona, gdy zobaczyła szczeniaki, które urodziła ich suczka. Sierść jednego ze zwierząt miała… zielony kolor. Pies, i nie ma się co temu dziwić, otrzymał imię Hulk. To oczywiste nawiązanie do fikcyjnej postaci, która występuje w komiksowych publikacjach Marvel Comics. Dla tych, którzy nie wiedzą – Hulk jest zielony. – On był zielony. To jest szaleństwo. Tak, tak po prostu stał się Hulkiem – relacjonowała wyraźnie zaskoczona właścicielka zwierząt.

Z zielonego na żółty

Pies, podobnie jak jego rodzeństwo, został dokładnie przebadany przez weterynarza. Jak się okazało, czworonóg jest całkowicie zdrowy i jego obecny stan zdrowia wskazuje na to, że będzie się rozwijał prawidłowo. Specjaliści uspokoili właścicieli, że jedyne czym ich szczeniak będzie się wyróżniał na początkowym etapie swojego życia będzie kolor sierści. Co ciekawe, kolor umaszczenia psa po pewnym czasie zmienił się na żółty. Szczeniaki mają zostać oddane do adopcji.

Czytaj także:

Psy były na skraju życia i śmierci. Teraz są nie do poznania