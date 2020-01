Siostra księżnej Meghan przerywa milczenie. „Zniszczyła moją rodzinę, a teraz niszczy rodzinę królewską”

Samantha Markle zwróciła uwagę, że księżna i książę Sussex „brali pieniądze od rodziny królewskiej, a teraz decydują się odejść”. – Mogę powiedzieć, że… to jest bolesne dla naszej rodziny. To horrendalna decyzja. Nie rozumiem, jak Meghan mogła do tego doprowadzić bez wyrzutów sumienia – powiedziała. Jak podaje New Idea, siostra księżnej stwierdziła także, że „Meghan zniszczyła jej rodzinę, a teraz niszczy rodzinę królewską”.

Samantha Markle oceniła jako przejaw hipokryzji deklaracje Meghan i Harry’ego, z których wynika, że „chcą prywatności, niezależności finansowej i odsuwają się od światła reflektorów”. – Myślę, że bardzo dobrze wiedziała, w co się pakuje – podsumowała przyrodnia siostra księżnej. – Nie chodzisz po czerwonym dywanie i na spotkania z gwiazdami, gdy chcesz zachować prywatność. Wygląda na to, że ona lubi być w centrum uwagi, więc nie zgadzam się z tym, że ich decyzja jest podyktowana chęcią zachowania prywatności. Są dorośli. Wiedzieli, w co się pakują i dokonywali wyborów – oceniła Samantha Markle.

Galeria:

Pierwsza rocznica ślubu Meghan i Harry’ego. Są nowe zdjęcia z ceremonii

Oświadczenie Harry'ego i Meghan

„Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji, zdecydowaliśmy się w tym roku na przejście do nowej, postępowej roli w ramach tej instytucji. Zamierzamy wycofać się jako »starsi« członkowie rodziny królewskiej i pracować, aby stać się niezależnymi finansowo, a jednocześnie nadal w pełni wspierać Jej Królewską Mość” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Harry'ego i Meghan. Dokument został opublikowany w drugim tygodniu stycznia.

To nie koniec zaskoczeń. Sussexowie planują bowiem dzielić swój czas między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi – ojczyzną Meghan Markle. „Ta geograficzna równowaga pozwoli nam wychować naszego syna w uznaniu dla królewskiej tradycji, w której został urodzony, ale też zapewni naszej rodzinie przestrzeń, która pomoże nam skupić się na następnym rozdziale, który obejmie m.in. naszą nową działalność charytatywną” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także:

Pałac Buckingham odniósł się do decyzji Meghan i Harry’ego. Komunikat ma... dwa zdania