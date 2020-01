Zyskał sławę dzięki bujnej fryzurze. 8-latek może zostać zmuszony do ścięcia włosów

Bonnie Miller mieszka razem z synem w Fulham, czyli dzielnicy położonej na zachodzie Londynu. Chłopiec, którego konto na Instagramie obserwuje 271 tys. użytkowników, wkrótce pójdzie do szkoły. Jeśli 8-latek wybierze jedną z pobliskich szkół, to przed pierwszymi lekcjami będzie musiał ściąć włosy. Dyrektorzy okolicznych placówek traktują fryzurę jako naturalne uzupełnienie mundurka, które można regulować odpowiednimi przepisami. I tak dziewczynki mogą mieć długie włosy, pod warunkiem, że są związane w kucyk. Chłopcy muszą mieć z kolei przystrzyżoną fryzurę, a dredy, warkoczyki czy dłuższe włosy nie wchodzą w grę.

Rasizm i seksizm?

Miller powiedziała w rozmowie z The Independent, że bujna fryzura syna jest elementem kultury rodziny oraz stała się ważną częścią tożsamości 8-latka. Kobieta zapoczątkowała petycję, którą stara się wywrzeć nacisk na rząd. Chce, by politycy dokonali koniecznych zmian w systemie edukacji tak, by dyrektorzy szkół nie mieli prawa ingerować w wygląd uczniów. Matka Farouka podkreśliła, że jest to „kwestia rasizmu”, a problem dotyka częściej niż białe dzieci te o innych kolorach skóry.

Autorka petycji, która w momencie publikacji tego tekstu miała już ponad 2300 podpisów, stwierdziła, że wymaganie od chłopców krótkich włosów, a od dziewczynek dłuższych splatanych w kucyk jest przejawem seksizmu. – Kto powiedział, że chłopcy muszą mieć krótkie fryzury, a dziewczynki długie? To stereotypowe – zaznaczyła. – Tak samo jest w przypadku ubierania spódnic przez dziewczynki. Dlaczego powinny nosić je w szkole? Myślę, że zasady powinny być takie same dla uczniów i uczennic – podsumowała. Dodała, że w przypadku walki o zmianę przepisów nie jest osamotniona, ponieważ wsparcie zadeklarowali już inni rodzice.

Chłopiec nie powinien mieć długich włosów?

Bonnie James podpisała pierwszy kontrakt z agencją modeli, gdy jej syn miał sześć miesięcy. – Farouk urodził się z dużą ilością włosów. Już podczas badania USG, które przechodziłam w szóstym miesiącu ciąży, było je widać – wyjaśniła matka chłopca w rozmowie z „Insider”, którą przeprowadzono w kwietniu 2019 roku. Przyznała jednak, że początki nie były łatwe, a wiele osób naciskało na nią, by poszła z Faroukiem do fryzjera. – To, że chłopcy mogą mieć długie włosy, było wówczas nieakceptowalne – wyjaśniła. Nie poddała się jednak, widząc w wyglądzie chłopca potencjał.

To się opłaciło, ponieważ po kilku latach Farouk zaczął być wręcz rozchwytywany. Teraz mieszkający w Londynie chłopiec jest gwiazdą Instagrama, a za sobą ma występ na wybiegu podczas prestiżowego London Fashion Week. Modeling nie jest jedyną pasją 8-latka. Chłopiec interesuje się piłką nożną, a jego ulubionym klubem jest Chelsea Londyn. W wolnych chwilach tańczy i słucha muzyki, a w przeszłości próbował swoich sił w zumbie.

