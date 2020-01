Jeffrey Epstein zmuszał do seksu 12-latki? „Chciał rozszerzyć swoją działalność”

Jeffrey Epstein był oskarżany o to, że kilkanaście lat temu korzystał z usług seksualnych nieletnich dziewcząt. W jego rezydencjach na Manhattanie i na Florydzie miało dochodzić do aranżowanych przez niego spotkań z nastolatkami. Sprawa Epsteina ciągnie się od lat. Biznesmen w latach 2007-2008 uniknął jednak więzienia, zawierając ugodę. Przyznał się do części zarzutów, m.in. do podżegania do prostytucji i został wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Miał zasądzone także 13 miesięcy aresztu, ale ugoda pozwalała mu na wychodzenie do pracy przez sześć dni w tygodniu.

Nowe informacje w sprawie

Jak informuje BBC, powołując się na słowa prokuratora z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, miliarder Jeffrey Epstein wykorzystywał seksualnie dziewczynki w wieku 12 lat. – Epstein wykorzystał Wyspy Dziewicze i swoją rezydencję na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych w Little Saint James jako sposób na z jednej strony ukrycie, ale również rozszerzenie swojej działalności – przekazał prokurator z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych Denise N. George. W oficjalnym dokumencie poinformował także, że „dziewczynki były trzymane jak w niewoli, wykorzystywane seksualnie, miały także obrażenia fizyczne oraz psychiczne”.

