Siedziała w toalecie, zaatakował ją wąż. Na tym zdjęciu widać, kto był górą

Sytuację opisała mieszkająca w Tajlandii Chunya Sittiwichai. Kobieta udostępniła na Facebooku zdjęcie zakrwawionego węża leżącego na podłodze łazienki. Wyjaśniła, że gad wpełzł do pomieszczenia wówczas, gdy przebywała w nim jej matka. Kobieta postanowiła sama rozprawić się z niechcianym gościem, chwytając go za głowę i próbując rzucić o podłogę. Wtedy gad ją ugryzł, a ta zaczęła krzyczeć, by dzieci ruszyły jej na pomoc.

Na odsiecz ruszyła Chunya Sittiwichai, która przybiegła z nożem i młotkiem. „Moja mama użyła noża, ale skóra węża była tak szorstka, że sama przypadkowo zraniła się na trzy centymetry głębokości” – relacjonowała autorka posta. „Mama prawie straciła przytomność, podczas gdy wąż ją dusił” – dodała. Po chwili kobiecie udało się wyswobodzić z uścisku, chwycić za młotek i uderzyć węża. Wtedy syn wyciągnął ją z toalety i zamknął drzwi. Bohaterska mieszkanka Tajlandii trafiła do szpitala, gdzie założono ją szwy. „Moja mama jest taka odważna, ja zemdlałabym w tej toalecie” – przyznała Chunya Sittiwichai. „Nauczyłam się zawsze sprawdzać łazienkę przed wejście nawet wówczas, gdy wydaje się niemożliwe, że będzie w niej wąż” – podsumowała.

